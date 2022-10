Toine Culot n’oublie pas le passage du général De Gaulle à Treignes

Une plaque commémorative

Les festivités ont débuté par une pièce de théâtre en wallon, composée et mise sur pied par Pascal et Damien Galante, et jouée par les jeunes du village sous le chapiteau installé sur la place de l’église. Le samedi, une grande brocante était installée dans le centre et la rue Eugène Defraire. Celle-ci a connu son succès mais un peu moindre que celui des années avant le covid. Il faut peut-être un peu de temps avant de reprendre les bonnes habitudes…

L’après-midi, une plaque commémorative a été inaugurée par le bourgmestre Baudouin Schellen et l’échevine, Morgane Lapôtre. Cette plaque a pour objectif de rappeler à tous ceux qui passeront devant elle que le général De Gaulle a été de passage à Treignes en 1914. Cette plaque a été offerte par Pol Hulin et Yves Desmet et a été apposée sur le mur de la maison du couple Hulin.

Les Treignois ont ensuite rejoint l’église où une célébration a mis à l’honneur le couple local qui fêtait ses noces d’or, Martha et Gérard Fifis. La soirée s’est clôturée dans une ambiance musicale.

Le dimanche, Toine Culot a évidemment mis à l’honneur ces jubilaires avant de servir l’apéro offert par le comité. 120 convives ont ensuite partagé un repas clôturé en musique avec les musiciens de la fanfare royale Les Échos du Viroin.