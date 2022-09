La foule, au festival vapeur à Treignes

Toutes les heures et quart, les trains ont démarré. Cinq locomotives étaient en activité pour ce festival. Au musée, en partenariat avec le patrimoine SNCB, une nouvelle pièce, la type 7, une locomotive typiquement belge, était arrivée en mars par camion. Celle-ci est maintenant en exposition au CFV3V.

Lorsque les amoureux du chemin de fer à vapeur arrivaient sur le site de Mariembourg, ils pouvaient notamment y rencontrer des forgerons et découvrir leur manière de travailler le fer. À Treignes, les enfants n’étaient pas oubliés puisqu’il y avait de la musique, des petits trains, un petit tracteur à vapeur et, de plus, en partenariat avec l’Espace Arthur Masson, des voitures de 1932. À Mariembourg, des stands étaient tenus par le personnel des Lacs de l’Eau d’Heure et la Maison du Tourisme, une manière de les mettre en valeur.

Tous pensent déjà au 50e anniversaire. Si on roulait le samedi et le dimanche, l’an prochain, les trains rouleront en plus le vendredi 22, de manière à donner l’accès à ceux qui ne peuvent pas venir le week-end, comme le public scolaire ou des homes.