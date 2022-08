Viroinval: se sentant stigmatisés, les jeunes s'invitent au conseil communal

Ces jeunes voulaient manifester leur mécontentement suite aux propos tenus par certains citoyens plus âgés, lors de la consultation de la population locale, le 24 août, au sujet d’un projet de skate-park présenté par la maison des jeunes à la demande de ces derniers.

Dans le cadre de cette réunion, ces adolescents se sont sentis attaqués, voire insultés. Certains propos ont été jugés intolérables et stigmatisants. Ce point a mobilisé une grosse partie du conseil communal.

Isabelle Bayet, animatrice-coordinatrice de la maison des jeunes Viroinval explique:"Nous avions réalisé un travail avec les jeunes qui a débuté il y a deux ans et déposé un projet. Nous n’avons demandé à personne de voter pour celui-ci. Nous ne savions pas que 39 autres avaient demandé la création d’un skate-park à la piscine. Sur 75 formulaires rentrés, 40 demandaient la création d’un skate-park, 13 un espace multisports, 7 un espace pique-nique." Lors de cette soirée les jeunes se sont sentis stigmatisés.

Une époque révolue?

En outre, la parité filles/garçons n’était pas respectée dans le film présentant le projet. Explications: si les activités de la maison des jeunes s’adressent à tous, le jour de la collecte des interviews, un concours de circonstances a fait que plus de garçons ont souhaité s’exprimer que de filles.

Concernant la stigmatisation des jeunes en général, Isabelle Bayet s’est insurgée:"Personnellement je pensais révolue l’époque où les plus âgés voyaient les jeunes comme des petits cons, des délinquants juste bons à se réunir pour faire du bruit, prendre de la drogue et faire peur aux passants. Depuis plusieurs années, les jeunes font du skate, du BMX ou de la trottinette sur les escaliers à l’arrière du château communal et sur la rampe PMR".

Dans le projet présenté par les autorités, le skate-park est bien présent, de même qu’une aire de pique-nique et un espace multisports. De quoi satisfaire les nombreuses demandes en ce sens et faire disparaître ce qui est devenu un chancre au centre de Nismes.

La volonté de réaliser le projet

Ce dossier a été déposé pour donner suite à un appel à projet "Cœur de ville" qui pourrait permettre l’obtention d’un subside par la Région Wallonne à hauteur de 80%. La décision sera connue le 15 septembre.

"La consultation populaire est arrivée un peu tard", souligne Jean-Marc Delizée. "La séance a créé des malentendus. Tout était décidé à l’avance et les jeunes sont venus, avec enthousiasme, présenter leur projet. Des citoyens se sont exprimés, quelquefois avec maladresse. Il faut travailler l’intergénérationnel. Des craintes ont été exprimées et il faut y apporter des réponses, renouer le dialogue. Il faudrait mettre en place un comité d’accompagnement comprenant des jeunes, des riverains et les autorités communales."

La volonté des élus de voir ce projet se réaliser semble toutefois unanime.