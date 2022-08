Paysages en Entre-Sambre-et-Meuse(4): la Montagne-aux-Buis, un site naturel majeur aux plusieurs panoramas

On y trouve, entre autres, de l’anémone pulsatille, de l’orchis odorant, de la véronique couchée ou encore du géranium sanguin. Durant ces chaudes journées d’été, la Montagne-aux-Buis grouille de papillons, criquets, punaises et autres araignées dont certains spécimens sont considérés comme des espèces rares. Les oiseaux ne sont pas en reste avec la présence attestée de la gélinote des bois.

L’Eau Blanche et l’Eau Noire

Mais ce qui fait aussi et surtout l’attrait du site, c’est le point de vue imprenable qu’il offre sur toute la région."De la Montagne-aux-Buis, le marcheur jouit en fait de plusieurs points de vue",explique le photographe Philippe Derselle."D’un côté, on peut voir serpenter l’Eau Blanche à travers la plaine, avec un point de vue sur Nismes, son château et, plus loin, sur Frasnes-lez-Couvin."

De forme circulaire, ce "tienne" s’étend sur une superficie d’environ cinquante-trois hectares et surplombe le niveau de l’Eau Blanche de septante-cinq mètres!

"Si l’on se retourne, c’est un tout autre point de vue qui s’offre au visiteur", reprend notre interlocuteur."Dans le fond de la vallée, l’Eau Noire et l’Eau Blanche se rejoignent pour former le Viroin. Nous pouvons apercevoir le bâtiment de l’ancienne tannerie de Dourbes et, en haut à gauche, la croix de la réserve voisine de la Roche à Lomme inscrite également sur la liste du patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie."

Emprunter le GR 125

En tant que photographe, Philippe Derselle ne se lasse pas de ces magnifiques points de vue qu’il a immortalisés en toutes saisons. L’endroit est accessible soit en empruntant un chemin empierré depuis le village de Dourbes, soit depuis Nismes via la "Voye des Pauquîs".

De nombreux circuits balisés, de même que le GR125, passent par la Montagne-aux-Buis. Mais il est impératif et obligatoire de rester sur les sentiers afin de ne pas déranger et abîmer la biodiversité. Le site fait partie des réserves naturelles du Viroin et est géré par l’ASBL "Ardenne & Gaume".