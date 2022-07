Nismes: passer des oiseaux en papier aux vrais oiseaux

Concernant l’exposition "Oiseaux. Quand l’éternité taquine l’instant", elle est visible jusqu’au 31 août. Elle immerge les visiteurs dans l’univers des oiseaux à travers le regard d’artistes issus de la collection du musée. Par des dialogues entre symbolisme et poétisme, les œuvres trouveront un écho avec des créations artistiques réalisées par le public.

Une 21 Biennale Internationale

Du 3 septembre au 2 octobre, le musée du Petit Format d’Art Contemporain organisera sa 21eBiennale Internationale "Petit Format de papier". Pour rappel, le concept fait appel à l’échange et à un certain minimalisme: les artistes sont invités à proposer une œuvre sur un support papier de leur choix, mais toujours aux dimensions limitées A4.

À condition que le cadre de la feuille de papier soit respecté, l’artiste a l’entière liberté du sujet et de son traitement. Il est en outre assuré d’être exposé dans le musée.

Le musée va s’agrandir

L’exposition devient alors une expérimentation et non une curation réfléchie d’œuvres sacralisées et abouties.

Le musée fermera ensuite ses portes pour subir un lifting et un agrandissement, afin de proposer une nouvelle scénographie et une mise en espace des œuvres plus ludique, plus dynamique invitant à la découverte et aux échanges.

Le musée est installé au n° 6 de la rue Bassidaine à Nismes. Il est fermé le samedi, sauf pour les groupes sur demande. Il est ouvert à tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, de 14h à 18h.

Contact et réservation: mpf@museedupetitformat.be ou par téléphone au 060/73 01 69.