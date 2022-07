Ils devaient répondre de traitements inhumains, de dégradation de biens mobiliers, de coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable et de harcèlement. La jeune femme écope de 40 mois avec sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive. Lui devra prester 250 h de travail.

Entre novembre 2021 et janvier 2022, le couple a intégré la maison de la victime, un homme né en 1994, et lui a fait subir des sévices.

La jeune femme l’avait reconnu: "Je suis la dominante , il est le souffre-douleur" . Elle le battait à coups de bouteilles, de poussette, de raclette. Il a été brûlé avec un chalumeau. Au sol, on plaçait du savon et des punaises "pour qu’il glisse et se fasse mal ".

Le prévenu donnait des claques mais assistait aussi aux actes posés par sa compagne, sans réagir.

Le couple utilisait la carte bancaire de la victime pour faire des courses. Cette prévention est non-établie, le tribunal estimant que la victime avait suffisamment de discernement pour s’y opposer. Tout comme la prévention de traitements inhumains ayant entraîné de graves souffrances mentales et physiques intentionnelles. Le contexte social dans lequel évoluait le couple a influé sur cette décision.

Sur une détenue

Une fois sous mandat d’arrêt, la prévenue a trouvé un autre exécutoireen la personne d’une autre détenue de la prison de Marche-en-Famenne.

Elle chauffait des petites cuillères et les lui appliquait sur les mains ou les pieds.

Elle l’aurait aussi menacée de mort.

La violence des faits, leur multiplicité, la longueur de la période infractionnelle, " le mépris manifeste de l’intégrité physique et psychologique d’autrui " mais aussi la situation sociale des prévenus et l’altération de leur capacité de discernement ont conduit le tribunal à prononcer une peine assortie d’un sursis pour la jeune femme.

Celle-ci devra suivre un suivi psychiatrique et psychologique pour soigner ses addictions et sa violence et ne plus avoir de contact avec la victime.