Installés sur leur banquette, les voyageurs se sont laissés prendre au jeu des animateurs qui avaient prévu de belles activités tout au long du périple.

À leur arrivée à Treignes, quel bonheur pour tous de constater que la place de l’ancienne gare avait été transformée en une aire de jeux pour petits et grands. Chacun pouvait notamment participer à des animations sur le thème de la nature. L’école d’autrefois avec l’Espace Arthur Masson accueillait parents et enfants pour participer à un cours comme il se donnait en 1932. Le Musée du Petit Format était également présent et proposait aux visiteurs de découvrir ses principales activités. Quant à l’Écomusée du Viroin, il avait demandé à une lavandière d’expliquer à tous, parents et enfants, comment se faisait la lessive autrefois. Tout un art que les enfants ont admiré et se sont même exercés, en suivant les directives de la lavandière: couper le savon Sunlight qui allait servir à laver le linge. On comprend pourquoi les anciens ne faisaient la grande lessive que quelques fois sur l’année. Quant au musée du Malgré-Tout, il proposait des jeux romains en matériaux naturels.

Dans une ambiance musicale

Ces nombreuses familles venues de Mariembourg avec le train à vapeur ont donc pu tout au long de l’après-midi participer à toutes les activités proposées par chacun des musées du pays de Toine Culot.

Outre les musées de Treignes, des tas d’activités étaient proposées par le chemin de fer à vapeur des trois vallées, les Cercles des Naturalistes de Belgique, les jardins d’O avec l’office du tourisme de Viroinval, le Légendaire d’Olloy et ses personnages merveilleux, État d’Ânes et ses ânes, le Travel Truck de la Maison du Tourisme du pays des lacs… bref, des tas d’activités qui se sont déroulées dans une belle ambiance musicale proposée par la fanfare "Les Échos du Viroin" de Vierves autour d’un délicieux barbecue mais aussi une splendide journée au cours de laquelle de nombreuses familles ont découvert les richesses de leur environnement proche.