Pour que la demande d’interpellation soit acceptée, il faut qu’elle soit suffisamment explicite, être adressée par écrit au collège communal qui en examine le bien-fondé et juge l’opportunité de la soumettre à une prochaine séance du conseil communal. Elle doit aussi absolument porter sur des sujets d’intérêt général et dans ce cas. Il n’y a pas débat: juste une réponse du collège en séance, puis une éventuelle réplique du citoyen.

Depuis l’installation de la nouvelle coalition, plusieurs interpellations ont été observées. Une nouvelle est annoncée ce lundi, par Hugues Mathy, porte-parole d’un groupe d’habitants principalement d’Oignies. Rappelons que ce citoyen avait déjà interpellé le conseil au sujet des chasses à licences puis, le 27 octobre 2021 avec des premières interrogations au sujet du parc national.

"Sachant que le parc national n’impose rien de plus que ce que la loi prévoit, sachant qu’il n’est nullement question dans l’appel à projet de la ministre d’établir un document imposant plus de contraintes que la loi n’en prévoit et sachant que le DNF a déjà la charge la gestion sylvicole des forêts communales, pourriez-vous m’indiquer quelle est l’intérêt, l’utilité, l’objectif de la charte forestière qui doit être signée par les communes qui adhèrent au parc national? Et les conséquences que celle-ci aura vis-à-vis du conseil communal quant à son pouvoir décisionnel sur le territoire?

Sachant que la coalition territoriale devra trouver un montant d’au moins 3 millions en plus des 15 millions de subsides accordés, sachant que la Commune a les poches vides, pourriez-vous me dire à combien s’élève le montant que la Commune de Viroinval devra injecter dans ce parc? Que ce soit de manière directe ou indirecte?

Et avez-vous déjà budgétisé ce montant afin de l’indiquer dans la prochaine modification budgétaire? Et si oui avec quel argent?"

Contacté par nos soins, Monsieur Mathy ajoute:

"Cette charte n’est pas une obligation, la preuve en est qu’en ce qui concerne deux autres parcs que j’ai personnellement contactés, ceux de la Semois et de la forêt d’Anlier, il n’est nullement question d’un tel document!"

Durant la séance de ce lundi, les autres points concerneront entre autres la présentation du guichet électronique, l’approbation des comptes de la commune, du CPAS et de la régie foncière, ainsi que l’état d’avancement concernant la candidature de reconnaissance du Parc National ESEM.

19h, au château Licot ce lundi 27 juin