Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures, ce dernier a écopé de huit mois de prison avec un sursis simple ce mardi matin.

L’homme évoquait pourtant la légitime défense. Selon lui, quatre personnes sont sorties d’un café lorsqu’il a dû freiner brusquement, surpris par un chantier. "J’ai freiné sèchement et j’ai calé. Quatre personnes sont alors sorties de ce café, ils me reprochaient de rouler vite et d’avoir fait des freins à main."

Le prévenu affirmait avoir été frappé avec un objet métallique, sans doute un coup-de-poing américain. "J’ai eu une fracture du plancher orbital. Je me suis défendu en donnant également un coup." Les clients du bistrot, eux, disaient ne pas avoir eu l’occasion de discuter que l’automobiliste frappait déjà.

Le tribunal a suivi leur version.