Durant tout le week-end, des animations et des ateliers archéologiques étaient proposés, ainsi que des visites guidées du musée, des jeux de société antiques et modernes avec bar et barbecue… de quoi passer quelques heures en toute convivialité et en famille. Les enfants étaient dès lors nombreux à venir à cette fête accompagnés de leurs parents et ils ne l’ont certes pas regretté. Tous ont pu notamment admirer la reconstitution d’une tente en peaux de bêtes, un abri utilisé à l’époque pour se protéger du froid et de l’humidité. Ils ont également appris comment allumer le feu à la manière des êtres humains de la préhistoire et de l’Antiquité.

Cette Fête de l’archéologie était l’occasion rêvée de redécouvrir la salle d’archéologie régionale entièrement remise à neuf et la toute nouvelle exposition temporaire " Monstres sacrés" qui a fait voyager tout ce petit monde dans les mythes antiques. Cette exposition est visible jusqu’au 13 novembre de cette année.