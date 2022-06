Yvette et Jacques Ghysels-Gérain ont fêté leurs noces d’or avec les autorités

Née à Nismes le 7 mai 1950, Yvette Gérain a épousé le 25 mai 1972 Jacques Ghysels qui était né à Montignies-sur-Sambre le 30 mai 1946. Ils ont un fils et deux petits-enfants, Estelle et Adrien. Sa carrière, Jacques et Yvette l’ont assumée ensemble dans le domaine des assurances. Jeune inspecteur régional à l’UAP, directeur commercial chez AXA, Jacques a terminé sa carrière comme indépendant en 2011, chez Nimassur. Outre ces fonctions dans le milieu des assurances, il s’est investi pendant de nombreuses années au sein des associations locales de Nismes. On notera à ce propos, la présidence du tennis de table durant seize ans, celle du foyer culturel mais aussi ses responsabilités au sein du club de marche local, le son et lumière… bref, un énorme investissement dans la cité des Crayas.