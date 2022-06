Le parc naturel a été fêté, dans ses trois entités

La veille, beaucoup d’activités étaient organisées au sein des trois communes membres du parc naturel: des découvertes à pied, à vélo, en kayak dans les grottes, découverte des carrières en courant, en marchant, en faisant de la méditation, bref, rien que du bonheur.

Ce dimanche, elle était heureuse d’accueillir tous les acteurs du territoire, producteurs locaux et associations diverses. Bien sûr, elle était ravie de constater qu’il y avait du monde malgré la pluie, très peu d’exposants s’étant désistés en raison de la météo. Elle a ensuite rappelé à tous les différentes missions du parc naturel: préserver le paysage, la nature, un patrimoine de qualité tout en développant des activités économiques respectueuses d’un environnement remarquable et des gens. Elle a également souligné que pour elle, chaque fois qu’elle arrive dans la région, c’est un cadeau de voir cette nature. Elle a profité aussi de ce moment pour détailler quelques projets: Cadi: un projet de relocalisation de l’alimentation, un projet de fabrication de plaquettes en bois produites avec des sous-produits bois de la région pour alimenter des chaufferies publiques.

Des artisans, d’excellents produits

Parmi les échoppes, il y en avait pour tous les goûts. Damien Hausman, artisan brasseur de la microbrasserie artisanale, locale et familiale " La Trap’Taupe" à Havelange proposait ses différentes bières, houblonnée, flaveur agrumes, mangue, bière au froment, épicée et agrumes, bière noire mais aussi des bières blondes avec fruits, épices… Les visiteurs pouvaient les goûter et évidemment s’approvisionner. C’était aussi le cas pour Hubert Lor de Chimay qui est présent à la fête du parc naturel depuis 2005. Il a débuté par faire du vin de pissenlit et le vendre afin d’offrir des vacances aux personnes handicapées, son milieu de travail de l’époque.

Il est ensuite devenu formateur puis artisan-producteur. Il aime tout ce qui est produit avec un maximum d’écologie. Le visiteur était aussi intéressé par les Saveurs Mada, des produits naturels, bio, puisqu’aucun engrais ni pesticide, pas d’engrais chimique n’est utilisé à Madagascar.