Mercredi 18 mai à 20h: Roda favela par la Cie Ophélia Théâtre

Pour sa nouvelle création, l’Ophélia Théâtre, institution française, collabore avec des danseurs brésiliens. Ils racontent la relégation, la violence, l’injustice, celle d’hier comme d’aujourd’hui.

Celles vécues par les peuples des favelas, les indigènes, les noirs, les femmes, les homosexuels, toutes celles et ceux qui se retrouvent de l’autre côté du mur.

20 ans de dictature, des souvenirs qui s’effacent. Et 40 ans après, les mêmes démons qui reviennent! Alors ils dansent, ils dansent jusqu’à plus soif.

Romario est mort à 20 ans, l’innocence assassinée, il dansait lui aussi. Mais rien ne les empêchera de danser, même pas la peur. On ne pourra pas les rendre invisibles, les corps se soulèvent, ils volent au-delà du mur…

Vendredi 27 mai à 19h , Action sud propose de rencontrer les photographes Christine Warlet (Cul-des-Sarts) et Pascal Hubert (Nismes) lors du vernissage de leur exposition. Ils exposent ensuite leurs photos au centre culturel le samedi 28 et dimanche 29 mai. Le verre de l’amitié vous sera ensuite offert et l’entrée est gratuite.

L’exposition présentera une série de portraits de gens portant un uniforme ou un habit de fonction ou encore un costume folklorique. Chaque photo est surtout l’occasion d’une rencontre au cours de laquelle le photographe déclenche pour faire surgir une émotion, une attitude, un regard qui révèle un peu de l’âme humaine…

L’exposition sera ensuite accessible le 28 et le 29 mai de 14h à 18h.

Adresse du centre culturel: rue Vieille église, 10 – 5670 Nismes – Infos-Réservation: 060 / 31 01 60 – billetterie@action-sud.be