Viroinval: les projets locaux torpillés par la hausse des prix

Mayeurs et échevins en arrivent à la conclusion qu’il faudra bientôt faire des choix, et se limiter à l’essentiel. Avec quelles conséquences pour les entreprises, en aval?

En conseil communal mercredi à Viroinval, l’approbation du rapport d’activité du Programme de Développement rural (PCDR) a été l’occasion, surtout, de faire le point sur l’avancée des projets. Il a débouché sur un constat déplorable: il faudra réduire les ambitions.

Ainsi, la rénovation de la salle de l’Ardoisière à Oignies, estimée en 2014 à 150000 €, est passée à 450000 quelques années plus tard. Au fil des exigences légales et augmentations diverses, une demande de subsides a été introduite sur base d’une estimation à 920000 €. Viroinval devait dès lors recevoir une aide financière de 680000 €.

"Mais l’INASEP vient de nous présenter le projet, réévalué à presque 1,2 million , a annoncé Baudouin Schellen. Et encore, cette estimation n’aurait été faite que sur base d’un argus des prix de 2020 revu un peu à la hausse. On peut s’attendre à 1,5 million. Si on doit nous alourdir d’un emprunt de 520000 € puisque le subside de 680000 € ne sera pas revu à la hausse, cela nous imposera une charge de 48000 € par an, au taux actuel. Et ceci alors que le prix de tous nos chantiers actuels explose, avec des suppléments de 30 à 40%, et que nous avons des routes à rénover."

La proposition du collège: se concentrer sur la salle Dothorpa à Dourbes, car son prix est plus réduit. "Même avec une augmentation à 550000 €, on pourra quand même prétendre à 80% de subsides."

Jean-Marc Delizée, dans l’opposition, s’est dit sidéré par ce constat. "Le premier problème, c’est que tout est fait pour que les PCDR soient lents, ce qui nous rend vulnérables aux augmentations de tarifs."

Le conseil s’entend sur la nécessité de réduire les ambitions à l’Ardoisière mais de quand même restaurer la salle. Un coup d’œil sur place confirme cependant qu’il ne sera pas facile de s’en sortir sans de gros frais.