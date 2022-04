Une chasse au trésor dans le parc communal de Nismes

Chaque épreuve avait pour but de faire découvrir, aux petits et aux grands, l’écosystème de la rivière et les dangers qui pèsent sur lui, notamment en matière de déchets et d’espèces invasives. Devenus protecteurs des eaux en résolvant les différentes énigmes qui ponctuaient une marche de 4 km, les jeunes pirates méritaient leur trésor: une boîte loupe, des œufs en chocolat, des échantillons de savon écologique, un dépliant sur les poissons de Wallonie et des graines de prairie fleurie.

L’activité a rencontré un beau succès avec une trentaine d’adultes et autant d’enfants. Cette chasse au trésor pourrait être aménagée de façon permanente le long des berges du Viroin et d’autres rivières du parc naturel, sous réserve de l’accord des autorités communales et du DNF.