Ostara en concert à l’église de Gozée

Ce trio a vu le jour en 2018, lorsque le percussionniste David Tabury rejoint Lina Limage (chant, harpe celtique) et Mathilde Dedeurwaerdere (accordéon diatonique). Les deux amies sont passionnées de musique folk. Ces trois musiciens étudient leur instrument à l’Institut Royal Supérieur de musique et de pédagogie de Namur (IMEP). Ostara est ainsi sur les rails, sur une voie (et la voix aussi) de la musique du monde. Le trio enchaîne les concerts, soirées privées, cabarets notamment à Bruxelles, Liège, Namur, Dinant, Courtrai, Knokke, Ottignies, Louvain-la-Neuve et est également la tête d’affiche du festival Accordé’Opale à Berck-sur-mer.

Ostara puise son inspiration dans la musique du monde, que ce soit les Balkans, la Scandinavie, l’Amérique du Sud, la musique orientale ou encore médiévale. une inspiration qui conduit leur auditeur dans de nombreux pays tels que la Suède, la Serbie, l’Argentine, le Brésil, l’Afghanistan, la Grèce, et bien d’autres. Le trio propose également des compositions et des arrangements personnels et prépare la sortie d’un premier album.

Une belle occasion pour le public de Thudinie de découvrir le talent de ce groupe prometteur.

Samedi 21 octobre (20h00), Église St Géry, Gozée. PAF: 17 € (15 € en prévente) ; gratuit pour les moins de 12 ans jma.reservation@gmail.com 0499/11.20.97 (19h-21h)