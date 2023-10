Du théâtre dans la Chapelle des Sœurs grises

Avec du fil et des aiguilles, des machines et des bobines, Aurore Latour et Delphine Veggiotti (alias Sophie et Rebecca) remettent de la chair dans les fibres textiles. Elles ourlettent. Elles piquent. Elles assemblent, et racontent les histoires des gens qui sont cachés derrière les vêtements.

Le spectacle destiné aux enfants dès 8 ans et proposé en partenariat par la Ville de Thuin et le centre culturel de la Haute Sambre avait tout son sens dans cette commune où on défend la politique "zéro déchet".

Pour l’occasion, un atelier de transformation de vieux tee-shirts en tote bags (sacs) est proposé par Oxfam avant la représentation. Du côté du bar, on retrouve le Rotary Thuin-Thudinie qui est venu en aide. Le club a lui aussi une commission environnement et promeut les projets de biodiversité.

Le centre culturel n’ayant pas encore de salle de spectacle, très rapidement, les organisateurs se sont tournés vers l’institut Notre-Dame qui a répondu très rapidement et favorablement. L’école compte une Ecoteam (des jeunes qui se mobilisent pour porter un projet d’amélioration environnementale), un plan durable et elle défend des valeurs en faveur de l’environnement. C’est donc tout naturellement que la chapelle, qui abrite le réfectoire des élèves, s’est transformée en théâtre. Une pièce que les élèves de 1re secondaire devaient également découvrir.