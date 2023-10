Entre littérature, musique et arts plastiques

Michel Gilbert a d’abord plongé l’assemblée dans la Grèce antique pour revisiter et commenter une partie de l’œuvre d’Homère: l’Iliade et l’Odyssée. L’auteur explique l’origine de la démarche: "L’an dernier, quelques amis m’ayant demandé de les initier à l’œuvre d’Homère, j’ai retraduit ce passage de l’Iliade pour eux et pour moi-même, en guise d’introduction aux sons, aux couleurs, à la vérité de cette épopée. J’ai voulu proposer aux Artistes de Thuidinie de partager cette réflexion", explique-t-il.

Après quoi, Benoit Goffin a emmené l’auditoire à la rencontre du peintre Paul Leduc et du luminisme.

"Son nom est associé à Venise, tant sa palette lumineuse et sa touche impressionniste, conjuguées aux points de vue pittoresques de la Sérénissime, caractérisent une peinture reconnaissable entre toutes. Plus que peintre de l’impression, Leduc est avant tout peintre de la lumière. Il incarne à souhait le luminisme, ce mouvement artistique belge original qui combine la touche impressionniste française, voire le fractionnement néo-impressionniste, avec une tradition réaliste propre à nos régions", dit le Directeur du Mil.

Véronique Hubert et Fabienne Everaert proposèrent quant à elles un dialogue poétique entre Roger Foulon (dont on célèbre cette année le centième anniversaire de sa naissance) et son fils, Pierre-Jean. Avec leur sensibilité elles ont évoqué les grands thèmes que les deux poètes ont abordés dans leurs écrits.

Enfin, les guitaristes Jona Kesteleyn et Geneviève Lannoy ont proposé une rencontre entre musique contemporaine et baroque, entre Maurizio Pisati et Domenico Scarlatti. Une évocation très appréciée.