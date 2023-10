Biercée: pari réussi pour les 35 ans des Sapeurs et Artilleurs

Et ce dernier week-end, la compagnie a investi la plaine du terrain de football de Thuin où elle a établi son siège deux jours durant. Pour entamer les festivités, les Vaillants Tyroliens ont animé la soirée inaugurale sur fonds de choucroute et de prosit. Ça sentait bon l’Oktoberfeest. De quoi ravir les amateurs du genre !

Helle… Elle était vraiment belle

Et puis, le lendemain, il y avait Helle… enfin, plutôt eux, à savoir Les Gauff qui, depuis trente ans, parcourent les scènes de Wallonie et d’ailleurs. Ce groupe de rock déjanté amuse un public de fidèles autant qu’il pratique l’autodérision. Les Gauff, on aime ou on n’aime pas. C’est tranché. Ils incarnent une certaine Belgitude décomplexée. Lorsqu’on est fan, c’est un pur bonheur que de partager ces deux heures de concert dans la bonhomie et la bonne humeur.

Ils sont 700 ou 800 spectateurs rassemblés sous le chapiteau au moment où Francis Joskin et Willy Peeters claquent leurs premiers accords. La température grimpe bien vite quand cette bande de "joyeux allumés" enfile les perles de leur répertoire.

"Rosette Kinkin", "la visite médicale", "les courses Akora", "Week-end à la Campagne", "le blues du chômeur" ou encore les inoxydables "Vamous à Salou et Helle", leurs plus grands succès sont revisités dans la joie et la bonne humeur.

Défi relevé

À l’entrée du chapiteau, Arnaud Petit masque difficilement son bonheur et la satisfaction du défi relevé: "A Biercée, nous avons la réputation de ne jamais se satisfaire, d’oser voir les choses en grand ou, en tout cas, de relever des sacrés défis. Et bien, nous pouvons être fiers du résultat. L’idée était un peu folle mais nous l’avons fait".

L’adjudant de la compagnie rend ensuite hommage aux personnes qui se sont investies dans le comité du 35e anniversaire, aux bénévoles et aux partenaires et sponsors impliqués dans ce projet un peu fou. Comme diraient les Gauff: "C’était Kék’chose hein !".