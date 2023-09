Thuin: des balades pour découvrir les richesses du Bois du Grand Bon Dieu

"Cette richesse méconnue mérite une mise en valeur unique, raconte Bernard Lejeune, guide touristique. Voilà pourquoi, de concert avec la Ville de Thuin, ThuPePa se lance dans la rénovation de la chapelle Saint-Léonard, le calvaire et la potale Notre-Dame des sept douleurs, situés dans ce bois."

La chapelle Saint-Léonard et le calvaire font d’ailleurs l’objet de premières restaurations avec la rénovation des toitures et grilles des deux édifices et des colonnettes du calvaire.

Une équipe d’une trentaine de personnes

Au début de la 2e rando, on comptait déjà 120 participants avides de découvrir l’endroit au cours d’une balade guidée présentant 5 lieux emblématiques: L’oppidum gaulois (résultat des fouilles archéologiques menées par l’ULB jusqu’en 2023), la clairière (comment protéger le bois et le mettre en valeur), Saint-Léonard (pourquoi Jacques Thomas, ermite, a construit une chapelle en 1655), le calvaire (l’histoire de 300 ans de dévotion et le chemin de croix) et enfin le panorama (le temps d’écouter des textes d’écrivains thudiniens).

L’initiative citoyenne, regroupant actuellement une équipe de plus de 30 personnes, a été lancée en juin 2021 par Philippe Durieux, Bruno Marchoul et Bernard Lejeune.

Un centre d’interprétation

"Notre objectif est de mettre en valeur et de promouvoir le patrimoine historique, culturel, artistique et naturel du Bois du Grand Bon Dieu, nous explique-t-on. Nous voulons transmettre ce site avec toutes ses richesses aux générations actuelles et futures. Notre ambition est de créer un centre d’interprétation. Ce type de musée particulier ne dépend pas d’une collection constituée. Son but est de mettre en valeur et de faciliter la compréhension, auprès d’un large public, d’un patrimoine singulier et impossible à réunir dans un musée classique, en recourant de préférence aux émotions et à l’expérience du visiteur."

Une campagne de crowfunding

Cette mise en valeur s’articule autour de 5 piliers majeurs: la restauration de 3 éléments du patrimoine religieux ; des études et des publications (une première parution est prévue en décembre) ; la transmission auprès d’un large public (écoles, visiteurs, familles…) ; la communication auprès des médias afin de renforcer la visibilité du projet et son avancement et enfin le financement (recherche de mécènes et de sponsors offrant le soutien financier au projet).

"Dès octobre, nous lancerons une campagne de crowdfunding afin de récolter de l’argent pour financer les activités de restauration et de promotion, annonce le dynamique Bernard Lejeune. Pour septembre 2025, l’équipe se fixe comme objectif de réaliser son programme avec, comme apothéose, la fête populaire des 300 ans du calvaire qui date de 1725."

À Thuin, l’ambition de tous les bénévoles de l’ASBL est que les Thudiniens de tout âge, de conviction ou d’origine, deviennent les ambassadeurs de ce patrimoine exceptionnel. Et cela semble bien parti !