Chevaux et chiens bénis à la Ferme de l’Abbaye d’Aulne

Chaque année, la Ferme de l’Abbaye accueille de nombreux cavaliers et maîtres accompagnés de leur chien afin de recevoir la bénédiction à l’occasion de cette fête traditionnelle. "C’est la première fois que je viens ici avec mon lévrier irlandais (un Irish wolfhound). C’est le plus rustique et le plus grand des lévriers. Il a un an et demi et peut encore grandir. L’intérêt de l’événement, la proximité et la beauté des lieux, la bénédiction… m’ont poussé à sortir de chez moi" explique Bernard Bodson de Goutroux.