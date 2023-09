Avec Marie-Rolande Josse, Ragnies perd une grande dame

En témoignent les commentaires élogieux laissés sur la page Facebook de "Viquy à Ragnies".

"Sans Marie-Rolande, Ragnies et Viquy ne seront plus jamais pareils. C’est comme si on enlevait les fondations d’une maison. Elle était toujours là pour les autres, à se démener pour faire le bonheur de tous. Un exemple de dévouement. Elle a défendu le projet"Nuit Romantique"à Ragnies."

Autres témoignages lus: "C’est une grande perte pour la Croix-Rouge car elle était toujours là pour aider les autres. Ta force, ton esprit toujours positif et ton empathie ont fait de toi une de mes plus belles rencontres".

Elle a beaucoup donné

Marie-Rolande Josse était le cœur de tant d’activités sociales. Elle était dévouée pour beaucoup de causes humanitaires. Ragnies perd ainsi une grande dame volontaire, dynamique et formidable. Les Ragnicoles sont nombreux à se souvenir de tout ce qu’elle a pu donner pour ce beau village ! Elle était un maillon fort de la localité, la locomotive en quelque sorte. Les funérailles auront lieu, le jeudi 7 septembre, à 10 h 30. La rédaction du journal présente ses plus sincères condoléances à son époux, Guy, à ses enfants, à la famille et à ses proches.