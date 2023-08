Le Gai Séjour à Thuin: des photos de Roger Foulon exposées

Lors de la clôture de l’expo, de nombreux jeunes étaient également présents auprès des aînés. "Grâce à l’Action Été solidaire, une dizaine de jeunes a intégré la maison de repos et a ainsi pris part aux nombreuses activités destinées aux résidents. C’est ainsi que durant l’été, des animations intergénérationnelles ayant pour thématiques l’Asie et Roger Foulon ont pu être vécues. Avoir des étudiants à nos côtés durant ces deux mois est vraiment une plus-value. Nos résidents apprécient réellement cet élan de jeunesse. Ça leur fait réellement du bien", ajoutent Vincent Crampont, le président du CPAS, et Sylvain Tillemans, psychomotricien au Gai Séjour.

Au sein de l’institution, on se réjouit de la belle collaboration avec le service d’Accueil en Milieu Ouvert "Tu Dis Jeune" et la maison des jeunes tout au long de l’année et à travers des activités mensuelles.

L’expo s’est terminée par le verre de l’amitié dans un réel mélange entre les générations. Les jeunes étaient aux petits soins auprès des aînés. Et chacun était heureux de vivre ces moments d’échanges aussi riches, intenses et importants que l’on soit vieux… ou jeunes !