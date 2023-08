Thuin: condamné pour viol, il récidive huit ans plus tard

Pas d’explication

Ce mardi 8 août, le tribunal correctionnel de Charleroi a eu la désagréable surprise de revoir Éric. Ce dernier a, entre juillet 2022 et janvier 2023, récidivé et commis des attouchements sur sa belle-fille âgée de 13 ans. Cette dernière a dénoncé les agissements déviants de son beau-père au centre PMS de Thuin. "Elle a indiqué qu’il lui touchait le dos, les fesses et la poitrine. Il lui embrasse le dos, les épaules, lui dit qu’il l’aime et qu’il aime sa peau", résume Me Charles, tuteur ad hoc de la mineure.

Étant donné la gravité des faits dénoncés, le centre PMS a pris la bonne décision d’avertir le parquet de Charleroi via une lettre. Auditionné, le beau-père confirme les dires de sa victime. "Mais il dit quand même qu’elle avait l’air d’aimer ça. Alors que la mineure confirme dans son audition qu’elle lui disait non ou qu’elle pleurait", corrige la substitute Lecomte.

Ce mardi matin, à la barre du tribunal, Éric s’est montré plus réservé. Il n’a donné aucune explication sur son comportement déviant. Six ans de prison sont requis contre le prévenu. "Il n’a pas d’empathie et la protection de la société est primordiale", insiste le parquet. Une mise à disposition du tribunal d’application des peines de cinq ans est également suggérée. À la défense, on espère un sursis probatoire avec un nouveau suivi spécialisé et des conditions très strictes. Jugement lundi prochain.