Le Gai Séjour a pédalé pour la forme, à Thuin

"Ce défi s’inscrit pleinement dans ce que nous vivons au Gai Séjour. De manière ludique et détendue, nous proposons régulièrement des activités destinées à entretenir et stimuler leurs capacités physiques, sportives, intellectuelles ou cognitives. Ce qui est inhabituel, c’est la durée du challenge (7h en relais) et l’interaction avec les membres du personnel qui pédalent eux aussi", explique le directeur, Luc Caron.

Pendant que les seniors pédalent sur des vélos d’appartement appropriés (et équipés d’une assistance électrique), ils ont l’occasion de discuter avec les employés en plein effort sur des vélos de course montés sur rouleaux. "Cette interaction change les relations que nous avons au quotidien avec nos seniors", ajoute le directeur.

D’année en année, les records à battre deviennent de plus en plus difficiles à atteindre et pourtant, cette fois encore, deux records ont été pulvérisés. En effet, en relais, les résidents ont parcouru une distance de 381,8 km et le personnel, 305,12 km ! C’est ainsi qu’au cours de l’épreuve, près de 30 résidents se sont relayés pour pédaler chacun entre 15 et 30 min et donner le meilleur d’eux-mêmes. Les vélos de kiné sont à leur disposition toute l’année et les seniors peuvent y accéder dans le cadre des séances d’entretien ou tout simplement pour rester en forme.

On comprendra aisément que le Gai Séjour affiche complet avec sa capacité d’accueil de 110 lits. Les personnes âgées s’y épanouissent et vivent une multitude d’activités riches et variées.