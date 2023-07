Le cuir repoussé: un artisanat passionnant pour le Thudinien Jean-Pierre Bastin

"La technique du cuir repoussé permet des créations à l’infini selon la créativité de celui qui le travaille", entame Jean-Pierre Bastin qui nous éclaire sur cette manière de faire tombée longtemps dans l’oubli en Europe et qui nous est revenue des États-Unis, selon notre interlocuteur.

"Il s’agit en fait d’abord de mouiller le cuir avec de l’eau pour éviter qu’il ne sèche. On dit alors que le cuir est alors en humeur et il peut alors être imprimé, gravé, repoussé. Il accepte ainsi toutes les impressions et il les conserve une fois redevenu sec". Les reliefs imprimés alors restent gravés et permettent ainsi des décorations à l’infini.

Porte-clés, portefeuilles, ceintures, bracelets, mocassins, tout est envisageable une fois l’artisan équipé d’un kit de d’outils de base composé d’un couteau pivotant, de différents fers que l’on martèle sur le cuir à l’aide d’un marteau.

Patience, concentration, créativité, précision, sont autant de qualités développées au travers de cette pratique. À force de maîtriser ces qualités et la technique, le stagiaire évolue dans la pratique et dans les projets développer. "J’ai commencé un peu avant le Covid. J’étais à la recherche d’une activité car j’arrivais à la retraite et je voulais trouver une occupation ", nous explique Geneviève Métens, originaire de la région du Centre mais qui régulièrement revient à Thuin pour parfaire sa technique qu’elle transmet également aux jeunes de sa région lors de stages scolaires.

"Je viens de réaliser un sac, j’ai aussi confectionné un porte-hache pour un marcheur de la région de Soignies", poursuit-elle.

Lorsqu’on lui demande quelle qualité il faut savoir développer pour cette activité elle répond sans hésiter: "de la patience et de la confiance en soi. Il faut savoir prendre le temps et travailler dans de bonnes conditions, dans un bon éclairage et ne pas compter ses heures", conclut-elle..

Les stages se déroulent en trois parties. La première consiste à décorer le cuir en relief. Une fois cette étape maîtrisée, on passe alors à l’assemblage et au montage.

bastin.piraille@gmail.com