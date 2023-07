Thuin: trois concerts à Ragnies avec la guitare en fil rouge

À Donstiennes "Au plaisir des sens"

Le premier rendez-vous aura lieu le 15 juillet à Donstiennes. L’excellent guitariste français, Rémi Jousselme, proposera de découvrir ou de redécouvrir la Suite Compostelana, une œuvre magnifique du compositeur espagnol Federico Mompou. En seconde partie, la poésie rejoint la guitare: Catherine Lambrecht, récitante, et Johan Fostier, guitariste, offriront au public un moment de plaisir partagé, mêlant aux délicieux textes de Proust, Baudelaire ou encore Apollinaire, les accords de guitare de compositeurs comme Tarrega, Gismonti, Lecuona. Une belle alchimie. Ce concert aura lieu à l’église de Donstiennes, à 20 h.

Las Meninas et Elena Zucchini

Le mercredi 19 juillet (20h également), les mélomanes ont rendez-vous en l’église de Ragnies cette fois. En ouverture, le duo "Las Meninas", composé de Geneviève Lannoy (guitariste) et Géraldine Fastré (clarinette). On a pu les découvrir dernièrement, à Ragnies, lors de la nuit romantique. Le duo proposera un programme articulé autour de Schubert, Assad et Piazzola, tandis que Elena Zucchini, la flamboyante guitariste italienne, emmènera le public à travers son répertoire de prédilection: la musique latino-américaine.

Le lendemain, le jeudi 20 juillet (20 h), toujours en l’église de Ragnies, le récital des stagiaires poncturera ce triptyque. L’occasion de découvrir de jeunes talents, mais aussi des adultes passionnés, venus de Belgique, France ou du Mexique. Le prix d’entrée est fixé à 12 euros par concert.

Infos: genelannoy@hotmail.com ou 0487/61 58 46.