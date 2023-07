Biercée: la fête des cerises attire toujours la foule

Chaque année, les Biercéens fêtent ainsi le délicieux fruit rouge au cours d’une ducasse mémorable. Alors que le vendredi et le samedi laissent la place aux loges foraines, à des animations musicales, à une brocante et aux soirées dansantes, le dimanche est devenu, depuis 1975, la journée dédiée à la Confrérie du Taste-Cerise.

Une tarte de 130 kg

"Le samedi, accompagnés de nos fifres et tambours lors de notre tour du village, nous distribuons un apéritif corsé à base de cerises aux personnes que nous rencontrons et qui nous reçoivent,

explique Yannick Goderis, apprenti du Taste-Cerise. Le dimanche matin est réservé aux cérémonies plus protocolaires. Un Te Deum se déroule en l’église du village, suivi par le chapitre et les intronisations des sympathisants externes à la confrérie."

Le clocher sonne. Il est 11 h 15 et une foule nombreuse attend l’ouverture des grilles de l’école pour le traditionnel apéro. Autorités communales en tête, suivies des membres des diverses confréries, le cortège arrive enfin. Les participants vont pouvoir déguster avec sagesse, ou pas, la fameuse Flambée. Tout ce beau monde part ensuite vers le kiosque pour l’apéro de la jeunesse.

La fête se poursuit sous le chapiteau communal, tandis que les confrères se retrouvent à la distillerie de Biercée pour un repas convivial.

"C’est à cette occasion que nous allons pouvoir déguster, en dessert, la fameuse tarte géante aux cerises, ajoute Yannick Goderis. Fabriquée à la boulangerie-pâtisserie Solbreux à Beaumont, elle pèse près de 130 kg pour un diamètre de 1,65 m. Son nappage contient plus de 12 000 cerises. Pour moi, la ducasse constitue le 2e moment fort de l’année après la St-Roch. C’est un moment de convivialité et de partage. On peut y goûter les bons produits de notre terroir et faire la fête entre amis."

Un enterrement symbolique

La ducasse s’est conclue, ce lundi, par une autre tradition datant de 1875: l’enterrement de la tarte. Dès 18 h, un cortège funéraire composé de pleureuses, de costumes représentant la mort dans tous ses états, de moines, a déambulé dans les rues. Une tarte aux cerises a été placée par le boulanger de Biercée dans un petit cercueil.

Vers minuit, le cortège est entré sous le chapiteau. Une cérémonie funèbre et endiablée s’en est suivie. Et dans la liesse générale et l’effervescence populaire, la tarte a été enterrée sous la place du village.

Deux jeunes Thudiniens, François et Aurélien, ont d’ailleurs voulu commémorer ce moment fort du week-end par la création d’une nouvelle affiche originale. D’un format de 50/70 cm, elle est en vente sur internet (www.afiso.store).