Thuin: un nouveau parking de 172 places à l'abbaye d'Aulne

L’abbaye cistercienne a été fondée en 657 et les éléments résiduels de l’abbaye d’origine font partie, depuis 1993, du Patrimoine Majeur de Wallonie. "La réfection des lieux et de ses abords est une condition nécessaire à l’émergence d’une revitalisation touristique et économique du site, explique la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem. Il faut y ajouter une large offre de stationnement. C’est dans ce contexte que le dossier de création du parking paysager a vu le jour. Cette belle réalisation imaginée par la SCRL Atelier de Tromcourt, et réalisée par l’entreprise Travexploit, fournira, à présent, une capacité de parking qui était quasiment inexistante. Cela évitera, nous l’espérons, des stationnements anarchiques."