Des mots et notes pour clôturer l’expo des Artistes de Thudinie

"En mots et notes" est avant tout un spectacle bienveillant où les artistes rappellent à l’auditoire que "l’on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux". Tout est dans l’émotion et la sensibilité. Celles-ci se succèdent tout au long de ce dialogue entre les textes d’une part, que lisent avec expression Véronique et Fabienne, et les notes qu’émettent avec autant de sensibilité les instruments de Geneviève et Géraldine. La musique suspend le temps et transporte aussi l’auditeur d’une émotion à l’autre. De la peur à la tristesse, en passant par l’inquiétude et puis la joie, le bonheur et l’amour. De Shubert aux trois petits cochons revisités, de Piazzola au Petit Prince, le spectateur est transporté de l’un à l’autre sans voir le temps passer. Un temps durant lequel les artistes ont pris soin de leur public, rendant à leur spectacle un aspect unique, que personne d’autre ne saurait déceler. Dans la salle, le jeune public reste silencieux. Les yeux sont écarquillés, suspendus aux lèvres et aux instruments des artistes. Une bien belle découverte. Un spectacle à revoir assurément.