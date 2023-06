Thuin: la fanfare de Leers-et-Fosteau est de retour

Les musiciens qui voudraient gonfler les rangs de la dernière fanfare thudinienne sont les bienvenus. Les répétitions ont lieu le vendredi, de 19h à 21 h, et se terminent autour d’un bon verre. "Le but est de nous produire à l’extérieur et de partager notre passion. Notre répertoire est donc varié comme cet après-midi où nous proposons des musiques de film et du rythme un peu jazzy", ajoute-t-il.

Les joueurs de cuivre intéressés de rejoindre la fanfare peuvent contacter Jean Stevens au 0473 81 66 37 ou en envoyant un mail à bulex@skynet.be