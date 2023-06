Une ville de Thuin à l’effigie de Roger Foulon

Six expositions vont se succéder.

Du 2/6 au 1/7: La 68e expo des Artistes de Thudinie au centre culturel ouvre le semestre de découvertes et curiosités autour des œuvres et passions de Foulon mais aussi d’autres artistes thudiniens de l’époque.

En Août: "50 nuances de groupes" au Gai Séjour. De nombreux clichés de groupes pris par Roger durant sa carrière de journaliste. Des seniors de la maison de retraite ont d’ailleurs bien connu Roger et pourront livrer des anecdotes.

D’autres expos se dérouleront ensuite à la bibliothèque communale, faisant la part belle aux Éditions du Spantole. La Maison de l’Imprimerie mettra à l’honneur les passions et créations de Roger et de Gustave Marchoul, pour la gravure et les écrits.

Du 7 au 13/10, Strée commémorera aussi Roger Foulon. Ses nombreuses vies l’ont mené à être instituteur à Strée. L’école sera réinvestie par son souvenir, photos d’époque et d’élèves du passé.

Des conférences, ateliers et découvertes…

Une dizaine de manifestations du genre se suivront… Et notamment le dimanche 4 juin à 14h avec "La Biesmelle et ses Belles Dames", une balade littéraire qui inclut des lectures de textes de Roger parmi d’autres auteurs de la région.

Du 9/7 au 13/8, de nouvelles pistes de circuits (proposées par l’Office du Tourisme) parcourront Thuin inspirées par Roger et ses liens à la région…

Les thématiques des conférences sont riches: "Roger, lecteur", "Roger, journaliste de campagne", "Roger, instituteur", "Roger, ami de la Sambre", "Roger, poète",…

Le 7/10, on aura droit à une évocation de la plume du père par le fils (Pierre-Jean) lors du Quatuor des Artistes de Thudinie.

Outre les expositions et activités, d’autres dates ou événements à venir ont une importance particulière comme les citations ou extraits de textes de Roger qu’on retrouvera sur des fenêtres dans la ville, comme la Fête du Centenaire de l’artiste le 4 août avec notamment le concert "Des Enfants du Chat Noir"… Des rééditions d’ouvrages de l’auteur sont également prévues.

Les élèves des écoles vivront aussi diverses animations afin de découvrir l’artiste thudinien. Les enfants prendront part aux activités liées au monde du livre en empruntant un circuit qui les emmènera à la maison de l’Imprimerie, à la bibliothèque communale…

Durant le dernier semestre de l’année, de nombreuses manifestations vont s’enchaîner. Il serait trop fastidieux de toutes les citer. Le site internet est amené à s’étoffer au fil des semaines car pour l’instant, c’est près d’une vingtaine de partenaires qui s’associent pour fêter le maître thudinien ! Alors que certains peaufinent encore leur proposition, d’autres rejoignent toujours la programmation !

www.thuin.be/loisirs/culture/100-ans-foulon