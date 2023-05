Une septantaine de médaillés à la Saint-Roch

Appelés un à un par l’échevin du Folklore Patrice Vraie à l’arrivée de leurs compagnies une soixantaine de sociétaires sont montés sur le podium saluer les autorités et recevoir leur médaille de 25 ou 35 ans de marche. Une fois celle-ci reçue, l’ensemble des pelotons q assisté à la mise à l’honneur des marcheurs pour 50 ans: Francis Emaronet (mousquetaires du roy), Vincent Marchoul, Philippe Liégeois, Ronald Robert et Laurent Van Damme (compagnie Saint-Roch). Pour 70 ans de marche: Jacques Van Damme (zouave français) et Maurcie Hurez (pompier des Waibes).

"J’habitais dans le quartier des Waibes et mes parents m’ont inscrit à la société des pompiers qui avait vu le jour en 1908", nous confie ce dernier. Fidèle à l’uniforme des pompiers, il débutera d’abord en tant qu’escorte au drapeau avant de devenir clairon puis d’endosser le costume d’officier avant celui de commandant ; costume qu’il portera durant de nombreuses années avant de passer le flambeau à son fils qui honorera le poste jusqu’à son décès voici deux ans. "N’étant plus apte à assurer la fonction durant les trois jours, c’est Fabrice Fauconnier qui a repris le commandement depuis lors".

Les sœurs grises médaillées aussi

Plutôt dans la journée, les sœurs grises qui accompagnent le cortège religieux au cours de la procession avaient été mises à l’honneur lors de la grand-messe. Huit d’entre elles se sont vues remettre une médaille pour 25 ans de marche. Une belle reconnaissance pour elles avant que le cortège ne se forme en matinée et ne prenne la direction des chapelles et du quartier de la Maladrie.

Un cortège un peu chamboulé, qui a dû être interrompu en raison de l’arrêt cardiaque dont fut victime un fifre des flanqueurs de Ragnies. Il a fallu une longue intervention des services du SMUR pour réanimer l’infortuné.