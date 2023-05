Saint-Roch à Thuin: ce qu’il ne faut pas manquer ce dimanche

À 21 heures, au moment où les cloches du beffroi se mettaient à sonner, la première déflagration résonnait dans la vallée de la Sambre. Suivaient quelques tirs avant que ne débute la retraite aux flambeaux, les sapeurs et grenadiers de Thuin inaugurant ce long cortège où les compagnies se suivent, où les marcheurs, accompagnés de leurs familles, sillonnent les rues et ruelles de la cité à la lueur des flambeaux. Combien étaient-ils ? Plusieurs milliers, même si le comité organisateur, pour des raisons de sécurité évidentes avait limité la vente de flambeaux à 2 000, le nombre de participants à ces réjouissances était bien plus nombreux.