Regards d’artistes sur la Saint-Roch et sur les marches

Très vite, ce Brabançon wallon originaire de Charleroi a figé ces instants de fêtes et les acteurs qui l'animent pour les immortaliser au travers de son objectif. Très vite aussi, ce travail immersif et sa curiosité l'ont conduit à découvrir d'autres marches à Gerpinnes, à Ham-sur-Heure, à Jumet ou Walcourt et à Fosse-la-Ville.

En cette période de St-Roch thudinienne, le moment était donc propice pour le centre culturel de la Haute Sambre de consacrer une exposition qui met en valeur ce patrimoine culturel immatériel. Si une salle est exclusivement réservée aux photos illustrant la Saint-Roch de Thuin, un clin d'oeil est destiné à l'attention des autres marches.

Sifes, tambourîs èy ûlôds

Lors du vernissage de cette expo, hommage fut également rendu au monde des marches en général et à Saint-Roch en particulier par le biais de l'écriture. Le Gerpinnois Michel Robert, très attaché au patrimoine folklorique et culturel, est aussi un ardent défenseur de la langue wallonne. Auteur, metteur en scène et comédien, il avait pour projet de rassembler dans un livre des textes en wallon dont leurs auteurs traitent des marches. Ainsi est né Sifes, tambourîs èy ûlôds. Publié par El Mojo des Wallons, l'ouvrage de 300 pages, réunit une centaine de textes originaux (traduits en français) dont certains ont été écrits par l'auteur thudinien Freddy Walbrecq. Le tambour-major de la compagnie a la plume facile et légère dès qu'il s'agit d'évoquer le folklore intersambriomosan et le saint patron des Thudiniens. Quelques lectures de ses textes ont été faites durant la soirée.

L'expo est accessible jusqu'au 27 mai au centre culturel, rue des Nobles à Thuin, durant les heures d'ouverture.