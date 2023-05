Une septième expo d’orchidées florissante, à Ragnies

"Tous les exposants sont des professionnels. Ils viennent de Varese en Italie, de France (Bavay et Toulouse) et de Belgique. Chez nous, il faut savoir que nous ne sommes plus que deux producteurs (un en Flandre) et moi, en Wallonie, qui suis installé à Nalinnes. Chaque producteur présent est spécialisé dans un domaine et est reconnu internationalement par ses pairs", explique Gérard Schmidt, patron de L’Amazone Orchidée.

"Dans mes installations nalinnoises, je suis spécialisé dans l’hybridation, c’est-à-dire dans la création de nouvelles variétés d’orchidées que je revends ensuite à mes collègues installés dans d’autres pays. Nous avons donc des échanges et nous nous connaissons. Après sept années d’études dans l’horticulture, je me suis penché tout naturellement vers la plus grande famille des plantes à fleurs du monde végétal car leur diversité est tellement passionnante. La nature compte au moins 30 000 espèces d’orchidées. Pour moi, c’est la plante la plus évoluée du règne végétal et je la trouve fascinante. On peut la trouver un peu partout dans le monde y compris dans l’Himalaya, au Groenland et en Sibérie. En Belgique, on dénombre au moins 30 espèces sauvages. Dans les Fagnes, près de Couvin, on peut d’ailleurs en trouver", ajoute-t-il.

Une profession en perte de vitesse !

Malheureusement, le métier n’est plus accessible aux jeunes. Il faut un sérieux bagage pour se lancer dans la production d’orchidées mais aussi des fonds considérables. Donc, si l’entreprise ne reste pas dans la famille, les banques ne suivront pas pour lever des fonds conséquents. L’horticulture en général est en danger. Au niveau matériel, il faut énormément d’argent pour installer des serres mais plus encore pour les chauffer quand on connaît le coût de l’énergie. Et quand on débute, il est nécessaire de disposer d’un stock important de plantes.

L’orchidée peut être à la portée de toutes les bourses. Elle peut s’adapter facilement à un environnement intérieur tout comme certaines espèces demanderont de récréer un climat très pointu comme une forêt de brouillard d’altitude. Mais là, on passe alors la main aux rares professionnels en la matière !