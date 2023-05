Thuin: la Corrida des Ruelles en manque de bénévoles

Pas facile de réagir dans l’urgence. "Des pistes existent et la Commune aide déjà beaucoup l’association, notamment avec la location gratuite du hall et la pose de barrières", rétorque la bourgmestre qui pointe aussi d’autres raisons qui contraignent les organisateurs à renoncer. Elle cite la diminution de 30% des participants, la baisse des recettes de la buvette et aussi la perte d’un subside Infrasport décidée par l’ancien ministre des Sports, Jean-Luc Crucke.