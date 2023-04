Gozée: un concert Disney apprécié des enfants

Il poursuit: "Nous sommes interactifs et éducatifs pour notre jeune public. Durant le spectacle, des personnages de Disney apparaissent. Des moments sont prévus pour prendre des photos en leur compagnie. Certains morceaux sont également accompagnés par des danseuses, tandis que des extraits de films et diaporamas défilent sur l’écran géant. Notre but est de faire le maximum pour offrir un moment de rêve et de"magie Disney"aux enfants de notre région et, qui sait, de leur donner l’envie de nous rejoindre, d’apprendre à jouer d’un instrument à l’académie de musique de Thuin et de découvrir ainsi tous les plaisirs qu’apporte la musique".

C’est donc au son des airs connus du Roi Lion, de Marry Poppins, d’Aladin, de Ratatouille, des Aristochats & Cie que les enfants ont regagné leur maison,, des étoiles dans les yeux.