Conseil communal de Thuin: un dernier hommage des élus à Paul Furlan

Totalement rénové depuis, c’est dans cet espace que se tenait, un peu plus d’une semaine après les obsèques, le premier conseil communal de l’ère "d’après Furlan". Et bien que tout ou presque a déjà été dit lors du recueillement à la place du chapitre, au pied du Beffroi, ou en la salle de la Carrosserie à l’abbaye d’Aulne, les élus lui ont rendu un ultime hommage.

Une chaise vide

Contrairement au parlement wallon où, dès mercredi dernier, la Fontainoise Sophie Mangoni lui succédait en prêtant serment, sa chaise de conseiller communal qu’il occupait depuis 2020 après avoir cédé l’écharpe mayorale à Marie-Eve Van Lethem, est restée, lundi soir, inoccupée. Tout un symbole ! Comme pour souligner un peu plus encore le vide que son départ laissera.

Chaque groupe politique a eu l’occasion de s’exprimer. Paul Furlan a été qualifié de "rassembleur" pour les uns, d’une "convivialité spontanée", "bon ministre, excellent député mais avant tout bourgmestre de sa ville", "leader naturel qui imposait le respect et la considération de chacun " par les autres. Les éloges étaient unanimes: il a été celui qui a su prendre de la hauteur par rapport à ses convictions pour élever le débat et mieux défendre la ville de Thuin durant plus de vingt ans.

Le départ de Paul Furlan laisse à la fois un lourd héritage à assumer, mais aussi un sentiment d’inachevé. Il faut à présent tourner la page et se tourner vers l’avenir. Ce que l’assemblée a fait après ce début de séance très poignant avec de longs silences, des gorges nouées, le tout entrecoupé des interventions des uns et des autres.

Fonds Feder pour le chantier naval

Ces moments d’émotions passés, la vie communale a repris son cours. L’annonce du permis reçu par la Ville pour les travaux de rénovation de la maison de village de Donstiennes et l’obtention de fonds Feder pour la dépollution du chantier naval font office d’éclaircie dans la morosité ambiante thudinienne. "Pour Donstiennes, nous allons dès à présent poursuivre la procédure, insiste Marie-Eve Van Laethem. Nous espérons lancer les cahiers de charges d’ici la fin de l’année."

Pour la dépollution du chantier naval de Thuin, la bourgmestre vise plutôt le début de l’année prochaine.

Elle précise: "Le gouvernement wallon vient de nous communiquer que notre dossier avait été retenu par l’Union Européenne dans le cadre des appels à projet des fonds Feder à concurrence de 1 750 000 €. La Région Wallonne financera pour sa part une somme équivalente".

Et Marie-Eve Van Laethem de rappeler combien ces dossiers sont importants pour la Ville et l’entité.