La saison est lancée pour La Caravane Passe, à Ragnies

Dans la nouvelle flotte, on retrouve à présent un bar à café, un podium mobile de grande dimension afin d’accueillir plus d’artistes sur scène, un Escape Bar, la Caravane de Madame Soleil réservée à la voyance et une nurserie.

"Étant papa de Léo depuis 11 mois maintenant, je me suis rendu compte qu’il n’y avait jamais de structures professionnelles et adaptées sur des événements pour changer les enfants. L’idée était née. J’ai dessiné le projet de A à Z en faisant des simulations 3D, en intégrant des meubles à langer. J’ai en parlé à la Caisse d’Allocations Familiales de l’UCM qui a trouvé l’idée géniale et donc aujourd’hui, ils en sont les propriétaires !" dit-il

Les caravanes à thème naissent soit dans la tête d’Alexis soit suite à une demande d’un client. "Parfois, j’ai un projet qui me poursuit. Je l’imagine, je teste. Il m’arrive aussi de concevoir un nouveau véhicule suite à des expériences de vie comme la nurserie. Il faut sans cesse se renouveler afin de garder cet effet de surprise. J’ai d’ailleurs une page et demie d’idées qui attendent de voir le jour !", ajoute Alexis.

Chez Alexis, les caravanes ne meurent jamais. Ces véhicules des années 50 à 80 retrouvent une seconde vie dans les mains du Thudinien. D’ailleurs, certains donateurs aiment revoir leur "compagne de vacances" avec laquelle ils ont passé de bons moments sur les routes d’Europe.

"Je possède aussi des caravanes vintages que j’ai parfois achetées. J’y tiens beaucoup. Ce sont des véhicules de collection qui restent en l’état. Néanmoins, ils sont très demandés et partent parfois en décoration sur des événements mais aussi pour des tournages de films, de clips, des reportages. Nous travaillons surtout avec des professionnels. On retrouve la Caravane Passe dans des festivals, des mariages, des fêtes d’entreprises… en Wallonie, à Bruxelles, dans le Nord de la France, au Luxembourg et même à Paris où ce type de produit n’existe pas" conclut-il.

©EdA

"Nous avons recréé un bar avec une particularité. Les gens viennent s’installer et doivent résoudre des énigmes comme dans un Escape Room. Ils doivent réfléchir ensemble afin de trouver des solutions. Dès leur arrivée, les participants sont mis en situation. Le barman mène le jeu. C’est le game master. Les joueurs doivent rechercher des indices inscrits sur la table, émettre des hypothèses grâce à une clé, un jeu de cartes, une capsule de bière… mis à leur disposition. Les parties peuvent durer 1/4 d’heure, voire jusqu’à une heure. Tout en savourant une bière, ce jeu se pratique entre amis, en famille, avec des collègues dans une ambiance décontractée. 15 à 20 personnes peuvent y prendre part et se prêtent bien au teambuilding" explique Didier Colart de CharleroiRooms.

Du journalisme au burlesque, voici Lady Red Charm

La Thudinienne Caroline Dumont a été journaliste durant 7 ans et a décidé de se lancer dans le burlesque avec son personnage de Lady Red Charm.

Ayant tourné la page du journalisme, la Thudinienne Caroline Dumont voue sa pasion au burlesque. ©EdA

Caroline Dumont a quitté le journalisme pour se lancer dans le graphisme et vivre de sa passion: "Je suis tombé amoureuse de l’art du burlesque en allant aux Délices Burlesques proposés par l’Eden à Charleroi. J’ai décidé de suivre une formation à Paris car chez nous, ce n’est guère possible. La Ville Lumière regorge de plusieurs écoles de burlesque. Un jour, j’ai eu la chance de croiser la route d’une danseuse burlesque que j’avais rencontrée à l’Eden. Elle m’a coachée et m’a aidée à monter mon premier numéro. Et donc voilà maintenant 2 ans que Lady Red Charm existe officiellement".

L’effeuillage burlesque consiste en l’art d’enlever ses vêtements. C’est une sorte de strip-tease mais beaucoup plus glamour avec ce côté pin-up. C’est un mélange de styles des années 20 aux années 50. "Dans l’effeuillage, on prend le temps d’enlever ses vêtements. On se crée une histoire autour de son costume pour arriver à une finalité assez dénudée mais sans tomber dans la provocation. On reste soft. C’est d’ailleurs ce costume qui est le personnage principal sur scène. Nous essayons de faire rêver les gens en trouvant des astuces pour nous dévêtir. Notre tenue doit créer la surprise…", raconte Caroline.

Lady Red Charm a commencé à se produire au Cabaret Mademoiselle à Bruxelles mais aussi sur scène à Anvers et une fois par an aux Délices Burlesques à l’Eden. "J’ai d’ailleurs envie de créer des shows de style cabaret sur la région de Charleroi car ceci fait défaut. D’ailleurs, j’organise un spectacle Guinguette d’été le samedi 3 juin à 20 h à La Ruche Verrière à Lodelinsart. On y retrouvera du chant, de la danse, de l’effeuillage burlesque (féminin et masculin), du drag ou encore des shows leds flamboyants. Le spectacle est destiné à un public ouvert d’esprit face à l’humour sarcastique, la déconstruction des genres et l’apparition fugace de fesses et poitrines dénudées", ajoute l’artiste.

Aujourd’hui, Caroline donne régulièrement des cours de cabaret à Charleroi et assure quelques workshops. En ce samedi, elle était présente dans la caravane de Madame Soleil afin d’y pratiquer le Tarot (une activité qu’elle doit à sa coach de danse burlesque)…

www.facebook.com/ladyredcharmburlesque