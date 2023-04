Au fil des pages, une abbaye d’Aulne insolite

"Je venais à Aulne en me baladant par le halage, notamment en hiver. Séduit par cet édifice religieux en ruine, j’ai un jour fait le mur pour le photographier", se souvient ce retraité qui, après avoir montré le fruit de ses escapades photographiques à l’office du Tourisme, a bénéficié d’un libre accès pour traquer plus librement cette vieille dame de pierre.

"Cela m’a valu de pouvoir la photographier en hiver et obtenir des clichés uniques vu qu’elle n’est pas accessible à cette période de l’année".

Jean-François a pu laisser traîner son objectif aux quatre coins du domaine et ne s’est pas uniquement focalisé sur les ruines. "J’ai pu ainsi saisir l’intérieur de l’église avant qu’elle ne devienne une discothèque ou encore le home Herset où je suis allé une semaine avant sa fermeture. C’était très poignant, les résidants nous implorant de ne pas les laisser partir", se souvient-il.

À l’extérieur, le photographe a figé d’autres bâtiments comme la ferme, le café Leblond ou encore le pavillon 1900, à côté de l’écluse, aujourd’hui démoli. Dans son ouvrage, il propose notamment une vue de l’intérieur du bistrot qui ravira tous les nostalgiques des lieux. Pas facile de condenser en 78 pages autant d’années de travail.

L’ouvrage est un regard sur le passé. On y voit le moulin à aubes, l’ancienne guinguette du chant des oiseaux (ancêtre du café Leblon) qui deviendra plus tard la maison du jardinier et bien d’autres trésors que contient le site. Le tout est imprimé sur du papier photo.

Un répertoire sur les fermes

Mais Jean-François ne s’arrête pas là. D’ici la fin de l’année, il éditera un second livre consacré cette fois aux fermes de la région qui dépendaient de l’abbaye.

Au total, il s’agit de quarante-six sites que le photographe a visités, l’emmenant de l’Avesnois à Mons, Liège et au Brabant wallon.

"Escapade à l’Abbaye d’Aulne", 78 pages (60 €). Contact: 0472/77.08.96