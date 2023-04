Tous ceux qui ont été proches de lui en conviendront: Paul Furlan, décédé à l’âge de 60 ans des suites d’une maladie, alliait sans difficulté aucune le sens des responsabilités et la véritable proximité avec ses concitoyens. Ainsi, chacun pouvait l’appeler sur son gsm, il répondait toujours ou rappelait au plus vite.

Paul Furlan, ici en 2015, était un homme fidèle en amitiés. ©BELGA

Partager un verre avec lui dans la région de Thuin était une véritable gageure: sans cesse il était happé par l’un ou l’autre qui voulait simplement le saluer ou lui soumettre un problème. A chacun, il répondait avec gentillesse même s’il ne pouvait soutenir leurs demandes. Il le disait régulièrement: ce contact avec les gens, ce n’était pas par intérêt électoral, ça lui était nécessaire pour sortir de la bulle politique et percevoir au mieux leur ressenti. On le sentait, il aimait ces gens, il adorait échanger avec eux.

Mais surtout, il était fidèle en amitié. On ne parle pas d’amis "intéressés" mais entre autres de cette petite bande de proches avec lesquels il avait déjà établi une relation longtemps bien avant qu’il ne se présente sur une liste électorale. Avec qui il aimait notamment s’évader en montagne, se lancer dans un raid à vélo ou participer à de solides guindailles. Et il savait faire la distinction entre les "intéressés" et les autres… Revers de la médaille, il lui est aussi arrivé de soutenir envers et contre tout un ami et d’en être victime par la suite.

Il était également d’une sensibilité à fleur de peau. On pense notamment à ce moment, lors d’une manifestation folklorique à Thy-le-Château (Walcourt) où il avait les larmes aux yeux quand il a été appelé à remettre une médaille à un de ses mentors en politique, l’ancien député Maurice Bayenet. Où encore quand on lit son dernier post sur Facebook, un appel aux dons en faveur des victimes des récents séismes en Turquie et Syrie.