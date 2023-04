L’ancien ministre wallon Paul Furlan est mort à l’âge de 60 ans

Son franc-parler, ses lunettes colorées, son allure parfois dégingandée mais surtout son amour viscéral pour la politique municipale ont marqué tout qui l’a un jour croisé dans les couloirs de son hôtel de ville de Thuin, ou ceux du parlement wallon où il siégeait depuis 1999.

Paul Furlan, ici en 2010. ©EdA

Né en 1962, titulaire d’une licence en administration publique de l’Université de Liège, il est élu pour la première fois conseiller communal PS en 1994 ; il devient bourgmestre de Thuin en 2000, et succède au MR Daniel Ducarme. Dans sa ville, il n’aura de cesse, d’abord de sortir de la tutelle budgétaire régionale, puis de diminuer la dette et investir pour redorer le blason thudinien, tout en maintenant fermement les comptes communaux pour atteindre l’équilibre.

Son principe: tenir les dossiers prêts pour pouvoir les présenter dès qu’une possibilité de subside se fait jour. Il instaure aussi dès 2013 une gestion par objectifs et évaluation annuelle, sur une durée qui dépasse la mandature. La recette sera ensuite utilisée dans bien des municipalités wallonnes et rebaptisée Plan Stratégique Transversal.

Précurseur, soucieux de conjuguer l’air du temps et la stricte ligne budgétaire, il prône dès 2008 de faire de Thuin une "ville durable" en soutenant les économies d’énergie, la réduction des déchets, tant dans les réalisations communales qu’auprès des citoyens.

Paul Furlan, ici en 2014. ©BELGA

Municipaliste dans l’âme, il est dès 2007 président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, puis de l’UVC belges le 1er juillet 2009, pour quelques jours puisqu’il hérite d’un portefeuille ministériel.

Car cette même année 2009, après une campagne menée en binôme avec le Carolo Paul Magnette, il est élu pour la 3e fois au parlement wallon, dans son arrondissement de Thuin. Désigné ministre des Pouvoirs locaux et du tourisme au gouvernement wallon, l’homme, fort attaché à sa ville, entend néanmoins conserver un œil sur la gestion de celle-ci et y reste conseiller communal. Aux Pouvoirs locaux, il ajoute le Logement et l’Énergie après les élections 2014, tout en restant bourgmestre en titre, épaulé à Thuin par ses deux fidèles compagnons socialistes, Philippe Blanchart et Marie-Eve Van Laethem. L’affaire Publifin le conduit à la démission et le renvoie vers sa ville et les bancs du parlement wallon en 2017, ce qui ne l’empêchera pas de faire le 2e meilleur en voix de préférence aux élections régionales de 2019.

L’affaire Publifin l’a conduit à la démission. ©BELGA

Mais le coup le plus dur qu’il a eu à supporter, c’est le décès fin 2019 de son ami Philippe Blanchart, emporté lui aussi par un cancer. En mai 2020, il cède définitivement le flambeau mayoral à Marie-Eve Van Laethem. Un choix annoncé dès avant les élections de 2018, pour aussi se consacrer à la nouvelle communauté de communes Charleroi-Métropole, qui lui offrent des leviers d’action dans les matières supracommunales qu’il affectionne. Il s’y décide en février 2020, confiant que "le décès de Philippe (Blanchart), ça fait réfléchir au sens de la vie et aux priorités qu’on se donne"…

" Je laisse la place aux jeunes mais je garde cette noble fonction de conseiller, lequel n’est pas une "belle-mère" mais un gardien de la démocratie" dira-t-il au soir du 20 mai 2020. Et dans la rose que lui offre sa fille Marie, comme elle l’avait fait à l’âge de 2 ans pour son premier mandat en 2000, il y a aussi tout le non-dit d’une trajectoire arrivée à un tournant, qu’il entrevoyait plus recentrée sur ses proches, qu’il espérait choyer encore longtemps.