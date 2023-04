Thuin: le printemps fêté au quartier du Berceau

Un concours de jeux d’adresse ou de société et une animation musicale étaient au programme de ces retrouvailles dominicales.

Au rythme d’environ huit festivités par an, le Berceau est un quartier de Thuin où il fait bon vivre. Les riverains, amis et Thudiniens aiment s’y retrouver pour faire la fête et entretenir des liens d’amitié.

Rendez-vous est déjà pris pour le 25 juin, à l’occasion du barbecue des voisins.