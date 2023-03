Le plein de nouveautés pour le tourisme thudinien

Plusieurs nouveautés sont au menu de la nouvelle saison touristique thudinienne. Au premier rang, on trouve un "produit" à succès de l’office du tourisme: les visites guidées thématiques, qui rencontrent chaque année un succès grandissant. Ces "Rendez-vous de l’OT" mettront en l’accent sur la rencontre et le témoignage. Les visiteurs auront ainsi l’occasion, chaque mercredi de juillet à 10 h 30, de suivre les pas de Nicolas Paridaens, archéologue de l’ULB qui a dirigé et présentera les 6 ans de fouilles dans le Bois du Grand Bon Dieu. En août, les mercredis à 10 h 30 également, la visite de la cité médiévale fera une incursion exceptionnelle au cœur du vignoble thudinien dans les jardins suspendus. Tous les dimanches de juillet et août à 10h dans la vieille ville et 14h à l’abbaye d’Aulne, d’autres balades guidées thématiques permettront de découvrir toutes les facettes de l’entité, de la batellerie aux expositions culturelles, en collaboration avec le centre culturel, en passant par la vie monastique ou le réseau hydraulique et les viviers.