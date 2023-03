Les Forgerons ont infligé un score de forfait à la Jeunesse et s’offriront bien une finale pour le titre, la semaine prochaine, face au leader Momignies. "On les attend de pied ferme !", lance le T1 forgeois Luc Quertinmont. Thibaut, Flandre, Navez, Leroy et L’Hoost ont soigné leurs statistiques.

Montigny 0 – Merbesars B 2

La série s’arrête là pour Montigny, qui a dû s’incliner à domicile face à des Sartois plus impliqués. "Il y a de la déception mais la défaite est logique, concède le coach Fabian Sénéchal. L’état du terrain convenait mieux à l’adversaire. Plus d’envie et plus d’engagement de leur côté. Ce match a aussi reflété les manquements à certains postes, même si nous n’avons pas été mauvais. Les conditions étaient loin d’être idéales pour nous." Merbesars, lui, se rapproche du podium après cette victoire.

Momignies 3 – Gozée 1

Les Gozéens n’ont pas su aller surprendre une nouvelle fois le leader. "Le résultat est logique, dit Michaël Versaevel. Momignies est plus puissant que nous. Certains de mes joueurs étaient à 60% de leur capacité. À 1-1, tout était possible mais leur deuxième but tombe sur une erreur de mon gardien et ça les a remis dans la partie."

Thuin B 6 – Grand-Reng 2

Pour son retour sur le banc thudinien, Bernard Livémont n’a pas fait les choses à moitié face au troisième classé. Les Abeilles s’inclinent lourdement. "Notre effectif était amoindri à cause du carnaval dans la région, explique l’entraîneur Olivier Tassier. On a de plus affronté une très belle équipe et le score peut en témoigner. Nous avons pris des risques pour essayer de recoller au score. Puis, à 3-2, nous sommes réduits à dix et, là, c’était devenu mission impossible. C’est une claque mais notre objectif de tour final tient toujours."

En face, le discours du coach a fait son effet. "J’ai dit aux gars de jouer avec le cœur, de se libérer et ça a fonctionné, raconte Bernard. Mon objectif est de remettre une ambiance positive dans le vestiaire. Je suis également heureux pour les jeunes du club, qui se sont illustrés ce dimanche."

Sivry 7 – Froidchapelle B 0

Les Chevrotins ont fait le spectacle à la maison contre Froidchapelle. Un succès sans discussion qui permet à l’équipe de David Dartevelle de se maintenir à la 7e position.

La Buissière B 3 – Marbaix B 1

La dernière victoire de La Buissière remontait au 6 novembre face à… Marbaix. Les locaux ont pris définitivement les devants dans les cinq dernières minutes, au grand dam des visiteurs. "Nous avons énormément gâché, pointe David Bonaposta. On mériterait mieux mais la finition est un de nos gros défauts cette saison."