Gai Séjour à Thuin: les premiers au concours international de culture générale Dynseo

"Nous participons au concours Dynseo depuis 2016, rappelle Anne-Sophie Dujardin, directrice générale du CPAS. Cette association développe des applications de prévention et de stimulation cognitives, sur tablette ou sur smartphone. Nous nous entraînons chaque semaine avec nos jeunes de plus de 60 ans. Ce concours prend la forme d’un quiz numérique se pratiquant quotidiennement pendant dix jours."

Un total de 7 500 participants

Elle poursuit, non sans fierté: "Quinze résidents du Gai Séjour y ont participé et affronté pas moins de 480 établissements répartis sur sept pays différents (Benelux, France, Italie, Suisse, États-Unis). Cela représente plus de 7 500 participants. Grâce à cette victoire, nous avons reçu une tablette et un abonnement d’un an pour poursuivre nos exercices".

L’équipe d’animation est heureuse de ce résultat, d’autant plus que chaque année, leur maison de repas termine toujours dans les dix premiers, voire sur l’une des trois premières marches du podium.

"La compétition a été rude, mais la préparation a été pratiquée avec sérieux, ajoute Sylvain Tillemans (éducateur et psychomotricien). Pour en arriver à ce résultat, nous organisons régulièrement des exercices et des jeux d’entraînement. Je tiens aussi à saluer le travail de la maison de repos La Passerinette de Soumagne qui, depuis le début, termine toujours dans le peloton de tête avec nous."

La fête de vendredi soir était aussi l’occasion d’ouvrir officiellement l’expo sur le grain, la farine et le pain, fruit d’un projet développé dans le cadre de "La Fureur de Lire", en collaboration avec la bibliothèque communale et l’Agence de développement local.

S’impliquer dans la vie culturelle

"Ce partenariat dure depuis de nombreuses années, souligne la directrice générale. Nos résidents ont accès à une bibliothèque et participent à ses activités, comme la sieste littéraire ou encore la découverte de la BD et des mangas dans le cadre de projets intergénérationnels. Au Gai Séjour, et grâce à l’appui du PCS, nous mettons un point d’honneur à nous impliquer dans la vie associative, culturelle et folklorique de la Ville. C’est important à tout âge. Nous accueillons des marcheurs, scouts, l’atelier de Vie féminine. Nous emmenons aussi nos résidents au Palais des Beaux-Arts à Charleroi pour assister aux midis musicaux. Nous faisons de la gymnastique, des ateliers cuisines ou encore de l’informatique…".

On l’aura compris, au Gai Séjour, les résidents ont un agenda très chargé et les familles sont reconnaissantes de retrouver leurs aînés avec le sourire.

Mieux que le parcours des Diables, l’assemblée a levé son verre pour fêter la victoire de l’équipe thudinienne médaille d’or du concours. Rendez-vous l’an prochain, à nouveau sur le podium ?

www.topculture.dynseo.com