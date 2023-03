Pour cette halte en terre thudinienne, le week-end dernier, la brasserie du Val de Sambre jouait à guichets fermés. Près de 150 chanceux ont pu profiter de ce dimanche pour visiter le site de production de la brasserie et goûter à certaines de leurs bières. Les visiteurs ont surtout pu découvrir les délicieux produits de producteurs locaux, avant de profiter d’un repas bistronomique.

Producteurs régionaux

Pour présenter les savoureux produits des artisans présents, on retrouvait aux commandes deux ambassadeurs connus de l’Apaq-W en la personne d’Éric Boschman et de Gérald Watelet. Le duo fonctionne à merveille et captive l’attention des participants.

Corentin Rochez, Kevin Moyson et Sébastien Plaisant sont les chefs qui ont réalisé cinq dégustations mettant à l’honneur les productions locales telles que le saumon fumé de Vincent Dawagne, le miel du Chimacien Xavier Monnoye, l’épeautre d’Eggusto, le poulet provenant de la ferme d’Ossogne à Thuillies, le beurre de la ferme du champ du loup à Lobbes…

"Dès que nous avons trouvé l’endroit pour nous accueillir (comme une brasserie, un viticulteur, un distillateur…), nous contactons des producteurs régionaux en nous basant, notamment, sur les contacts de l’Apaq-W, explique Xavier Jeunejean, organisateur et ambassadeur à Oh-Chef. Trois chefs collaborent et sont au fourneau. En concertation avec les fournisseurs locaux, ils établissent un menu mettant en valeur leurs productions. À chaque fois, ce sont des menus uniques élaborés spécialement pour cet événement."

Bottemane Grace, de la ferme pédagogique du Champ du Loup à Lobbes, témoigne: "Nous avons été contactés par"Eat-Local"pour mettre en avant nos produits. Nous livrions déjà, ici à la brasserie, un de nos fromages pour le mettre à sa carte. C’est une première pour nous. Ce sera une surprise de voir comment notre fromage blanc et notre beurre seront revisités par les Chefs."

La brasserie a le vent en poupe !

Le projet de la brasserie a commencé en 1998, lorsque les établissements Leveau ont décidé de reproduire les bières de l’abbaye d’Aulne (dont les recettes remontent à plusieurs siècles) dans les ruines de celle-ci. En 2019, la Brasserie Val de Sambre voit le jour dans la zone Thuin-Lobbes, proche du site ancestral de l’abbaye d’Aulne.

Le lieu devient trop exigu en termes de capacité de brassage pour répondre à une demande toujours croissante aussi bien en Belgique qu’à l’exportation. La brasserie produit alors différentes sortes de bières telles que les bières d’abbaye, mais aussi une bière blanche et des bières fruitées pour atteindre des objectifs ambitieux.

"Actuellement, nous proposons 14 bières différentes distribuées dans 22 pays, détaille Martin Delcine. Pour l’été, nous avons pour projet de relancer la fabrication d’une bière blonde assez légère dans les cuves de la brasserie d’origine au sein de l’abbaye. Nous avons aussi l’ambition d’agrandir encore notre site de production (qui a déjà une capacité annuelle de 50 000 hl) afin de pouvoir faire face à l’importante demande de bières partant pour l’exportation. Nos gros clients sont la Chine, le Japon et l’Espagne."

Si "Oh-Chef" est un collectif d’une centaine de chefs dont la mission est d’enchanter les papilles des convives, on peut écrire que l’objectif a été largement atteint, en ce 1er dimanche de mars, dans la Vallée de la Paix !

