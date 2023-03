L’histoire raconte la vie de Vincenzo, enfermé en permanence dans la maison témoin de ses douleurs et inquiétudes. Une femme aux allures d’infirmière lui apporte tout ce qui lui est nécessaire. Les médecins y ont élu domicile et l’accueillent régulièrement dans leur cabinet.

À 20 ans, tout semble possible, à 40, on veut réaliser l’impossible. Sportif et énergique, on s’imagine vivre dans le même corps durant de nombreuses années avant que celui-ci ne dévoile ses faiblesses.

Quand la douleur s’installe, elle peut vite devenir entêtante, incessante, obsédante. Faut-il vivre avec elle, la rejeter, l’accepter, la soigner ? Faut-il l’utiliser pour se dépasser, toujours espérer ?

Vincenzo nous livre un récit, sans filtre, de sa souffrance, de ses doutes mais surtout de sa capacité de résilience, le tout dans un spectacle survitaminé où le rire côtoie toute une palette d’émotions. Dans un spectacle positif et rempli d’humour, Vincenzo nous envoie un message fort, au plus profond de son vécu, un message d’espoir en la vie. La maladie est-elle la fin du parcours ou le commencement ?

Pour l’auteur, elle sera l’écriture d’une nouvelle page, des mots qui retracent notre capacité à pouvoir embellir et reconstruire notre quotidien.

Réflexion sur ce que nous avons en commun, Ma résilience, est un spectacle qui se veut résolument optimiste et qui permet de voir et vivre la vie au-delà de la souffrance.

Mieux qu’un paracétamol, les spectateurs sont invités à découvrir ce spectacle "Feel-good" qui les convaincra que le rire est bel et bien thérapeutique et que nous avons tous en nous cette capacité de résilience.

Après le spectacle, le public aura le plaisir d’échanger avec Vincenzo, son infirmière et le metteur en scène Fabien Vande Velde, qui partageront le bord de scène. La discussion peut concerner le vécu de Vincenzo et des spectateurs par rapport à la maladie mais aussi le processus de création du spectacle. Ce débat permet de mutualiser les expériences et de faire émerger toutes les résiliences dont beaucoup d’entre nous font preuve.

Réservez vite vos places au 0486/13 25 45. Prix: 10 €

Le nombre de places est limité et le spectacle se jouera pourquoi pas en savourant une bière La Résilience brassée pour L’Impérial !