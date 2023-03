Un porte-phoneur anime le marché de Thuin

"Nous recherchions une nouvelle façon de communiquer et d’être visible. On avait envie de surprendre les gens lors de rassemblements tels que ce marché. Et c’est ainsi que cet artiste parvient à s’immiscer, un peu par surprise, au sein des promeneurs pour relayer des infos relatives aux activités du centre culturel de la Haute Sambre et du CEC (Centre d’Expression et de Créativité)", a expliqué Adrien Laduron, directeur du centre culturel.

Sur le marché, les gens recevaient un dépliant reprenant le programme culturel et se faisaient alpaguer un peu plus loin par le porte-phoneur, affublé tout naturellement de ses propres porte-voix qui ne craignaient, comme les briquets, ni la tempête, ni le vent, ni la pluie…

L’artiste a profité de toutes les occasions pour rebondir et ne laisser personne indifférent à son passage. Il n’hésitait pas à arrêter la circulation pour permettre à une voiture de reculer, à parler à un chien, à entamer la conversation avec un maraîcher ou encore avec une maman promenant son bébé en poussette.

"C’est une première pour nous et nous prévoyons 4 à 5 interventions de ce genre au cours des mois à venir. Le comédien vient de Châtelet et ses interventions sont issues de son spectacle intitulé Merci Madame. Ce dernier aime montrer, sentir, rencontrer et performer. Merci Madame, c’est une sorte de tinder asexué qui vient raconter des histoires pour le plaisir. Le sien et le vôtre. Jean-François est un artiste pluridisciplinaire. Ses interventions ici sont adaptées à notre demande. Il y a eu un repérage. C’est vraiment une prestation sur mesure. L’opération est donc amenée à se répéter à d’autres occasions comme lors du marché des producteurs locaux", a ajouté M. Laduron

Le porte-phoneur n’a pas laissé les passants insensibles. "Il est affable, il est sympa et il dit les choses avec tellement d’humour. Il n’y a rien de négatif dans ce qu’il raconte et son ton décalé nous donne envie de prendre part aux activités du centre culturel et du CEC", concluait un chaland qui passait par là avec son chien…

www.centreculturelhautesambre.be